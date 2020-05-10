لمنع العدوى بالكورونا.. التخليص على البضائع الواردة من السعودية ودول الخليج سيكون في مركز حدود العمري بدلا من نقلها إلى عمّان

صرح وزير الداخليةن سلامة حمّاد، اليوم الأحد، إن العمل جارٍ على الحدود لتسهيل الإجراءات على الجهات الأمنية والصحية كافة، والعاملين على وسائل الشحن والنقل البري مع السعودية، وباقي دول الخليج عبر مركز حدود العمري.

وأضافيقول، أن “التخليص على البضائع سيكون في مركز حدود العمري بدلا من نقلها إلى العاصمة عمّان”، لاختصار بعض الإجراءات التي تعيق سرعة الوصول إلى جمرك عمّان، وتطبيقها في المركز الحدودي.

وقال مدير خلية إدارة الأزمة، العميد الركن مازن الفراية، إن معبر حدود العمري مهم جدا للأردن وهو شريان لتبادل السلع والشحن بين الأردن والسعودية، لافتا إلى ان معظم المواد التي يتم تبادلها بين البلدين تتعلق بصحة المواطن ومواد أولية تدخل في صناعات صحية.

وأضاف، خلال جولة في مركز حدود العمري، أن بقاء المعبر مفتوح مهم للبلدين”، لافتا إلى أن “جولة اليوم (الأحد) تهدف لإيجاد حلول والتركيز على الإجراءات الطبية في المعبر وعلى السائقين الذي يدخلون الأردن من السعودية”.

مدير صحة الزرقاء، الدكتور محمد الطحان، قال في وقت سابق اليوم، خلال وجوده عند معبر العمري البري التابع إداريا لمحافظة الزرقاء، إنه يدخل من خلال المعبر يوميا 300 – 400 سائق شاحنة من جنسيات مختلفة.

وكانت الحكومة قد اعلنت، امس السبت رفع وتيرة العمل، وتكثيف الجهود، من أجل تسريع إنجاز موقع الحجر الخاص بسائقي الشاحنات على حدود العمري.

وقالت الحكومة إنه جرى توفير 100 بيت متنقل “كرفان” للموقع، حيث سيتمّ إخضاع السائقين العائدين حاليّاً للحجر الصحّي الاحترازي في المدرسة العسكريّة في منطقة الأزرق، لحين تجهيز موقع الحجر الرئيسي.

وبحثت الحكومة إمكانية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري.