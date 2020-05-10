رحيل احمد الكرد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة

توفي امس السبت، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، القيادي في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي “أحمد الكرد”، إثر إصابته بجلطة دماغية، عن عمر ناهز 71 عاما.

وينحدر “الكرد”، من عسقلان المحتلة، وهاجرت أسرته إلى غزة، قبل ولادته بعام، في نكبة 1948.

وولد الكرد في مخيم دير البلح عام 1949، وتخرج في كلية الشريعة بجامعة الخليل.

التحق بصفوف حركة “حماس” في سن مبكرة، وتربى دعويًا وجهاديًا على يد الشيخ المؤسس الشهيد “أحمد ياسين”، والذي كانت تربطه به علاقة مميزة.

شغل “الكرد”، منصب رئيس بلدية دير البلح، كما شغل منصب وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.

وسبق أن شغل منصب رئيس جمعية الصلاح الخيرية في قطاع غزة، ويعد أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين.

واعتُقل عدة مرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد نعت حركة “حماس” الفقيد الكرد، ووصفته بأنه “رجل بأمة، تميز بالحكمة والشجاعة والصبر والتواضع والذكاء والخلق الحميد والفكر العميق والعمل الدؤوب، ونهج الوحدة والوفاق”.