لمنع العدوى بالكورونا.. التخليص على البضائع الواردة من السعودية ودول الخليج سيكون في مركز حدود العمري بدلا من نقلها إلى عمّان
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جرينتش+2 12:53
رحلات المرحلة الثانية لعودة الأردنيين من الخارج تبدأ الجمعة المقبلة والحجز على “الملكية” يبدأ اليوم الاحد

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