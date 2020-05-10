جابر يعلن اليوم الاحد شفاء حالتين مقابل تسجيل 18 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 540

اعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاحد،ليرتفع عدد الحالات المصابة في المملكة الى 540 .

ولفت وزير الصحة، خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات، الى ان الحالات الجديدة التي تم تسجيلها اليوم توزعت على : 6 سائقين من جنسيات غير اردنية على حدود العمري وتم التعامل معها حسب البروتوكول المعمول به، و12 حالة لمخالطي احد المصابين في منطقة الخناصري بمحافظة المفرق .

واعلن الدكتور جابر عن تسجيل حالتي شفاء من مستشفى الامير حمزة، ليصبح مجموع الحالات التي لا زالت قيد العلاج في المستشفيات 93 مريضا، كاشفا عن اجراء 4500 فحص نوعي وموجه اليوم ليبلغ مجموع العينات المخبرية التراكمي 115 الفا و 526 فحصا .

وتوجه وزير الصحة في ختام ايجازه بالشكر والتقدير لجميع كوادر الجهات الطبية الذين يعملون ليل نهار ويدا بيد مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية لحماية هذا الوطن .

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