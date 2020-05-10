لمنع العدوى بالكورونا.. التخليص على البضائع الواردة من السعودية ودول الخليج سيكون في مركز حدود العمري بدلا من نقلها إلى عمّان
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جرينتش+2 12:53
الملكية الأردنية تسعى لإعادة جدولة ديونها بعد تراجع الإيرادات

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