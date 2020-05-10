العضايلة: عطلة عيد الفطر المقبل مازالت تخضع للتقييم

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن مجلس الوزراء عقد اليوم الاحد،جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، استمع خلالها إلى إيجاز من وزير الداخليّة حول الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لتسريع إنشاء موقع الحجر الصحّي لسائقي الشاحنات على حدود العمري، وكذلك إجراءات تنظيم النقل التبادلي بالمناولة (Back to Back).

وبين العضايلة، خلال إيجاز صحفي عقد في مركز إدارة الأزمات، أن مجلس الوزراء وافق على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، الذي أعدّه ديوان الخدمة المدنيّة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامّة، وإدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أنه سيتمّ تعميم الدليل على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة، لتهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد، ضمن إجراءات تضمن السلامة العامّة والوقاية، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين سواء من موقع الخدمة أو عن بُعد.

وحول عطلة عيد الفطر، أكد العضايلة أنّها ما زالت تخضع للتقييم، وستقوم الحكومة بمتابعة الوضع الوبائي خلال الأيام المقبلة، وفي ضوء التطوّرات سيتم اتّخاذ القرار المناسب.