أجواء ربيعية لطيفة وارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم الأحد، وتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وتظهر غيوم منخفضة صباحا خاصة في شمال ووسط المملكة ودافئة في باقي المناطق، وتصبح الأجواء باردة نسبيا ليلا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا الاثنين لتصبح الأجواء مشمسة ومعتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء مشمسة ودافئة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 8، وفي مرتفعات الشراة 22 – 7، وفي مناطق البادية 28 – 12، في مناطق السهول 25 – 13، وفي الأغوار الشمالية 29 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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