قيادي حمساوي يعلن عن تقدم جهود الوساطة المصرية/ الالمانية/ السويسرية حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

صرح القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، لـ صحيفة “المصري اليوم”، إن جهود الوساطة بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل تحقق تقدمًا بفضل وساطة مصرية وألمانية وسويسرية.

وأضاف “نعيم” في حديثه الذي نشر اليوم السبت، أن مصر تقدم جهدا لاستكمال الصفقة، عبر وساطة يقودها مسؤولان في المخابرات المصرية، والمبعوث السويسري رولاند شتاينجر بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولا ملادينوف.

وأشار إلى أن المسؤولين المصريين والسويسريين والألمان قاموا في الفترة الأخيرة بزيارات مكوكية بين غزة ومصر وإسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وذكر تقرير هيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، إن الوسطاء السويسريين والألمان باتوا يلعبون دورا مركزيا في جهود الوساطة المبذولة في هذا السياق، في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين إلى ألمانيا، في يناير الماضي.

واجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” مساء امس الاول الخميس، في جلسة هي الأولى له منذ مطلع العام الحالي، بناء على طلب شخصي من نتنياهو، لمناقشة مفاوضات صفقة الأسرى مع حركة “حماس”، وأيضًا الوضع في سوريا، في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية النقاب عن الوسيط الرئيسي للصفقة وهو الدبلوماسي السويسري.

وأفادت “كان”، بأن المبعوث السويسري رولاند شتاينجر قد نقل على مدار السنوات الماضية، رسائل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، في محاولة لكسر الجمود حول التقدم باتجاه صفقة “تبادل الأسرى”، وخلال الفترة الماضية اجتمع مع كبار المسؤولين في حماس.