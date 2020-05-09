حجر السائقين يبدأ اليوم في المدارس العسكرية بمنطقة الأزرق

قال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، إن حجر السائقين الأردنيين القادمين عبر مركز حدود العمري في المدارس العسكرية في الأزرق، سيبدأ صباح اليوم السبت.

وأضاف اللوزي لقناة “المملكة”: “ان موضوع الإيواء سيبدأ من السبت بالنسبة لسائقي الشاحنات في مدارس ضمن لواء الأزرق. هذا الإجراء من أجل الحفاظ على حياة المواطنين داخل المملكة، اتخذ القرار بشكل سريع من أجل ضبط عملية دخول أصحاب الشاحنات”.

وقال:”سيتم فحص السائقين بشكل مبدئي على الحدود من خلال مركز متخصص ومن ثم توديعهم لمناطق الإيواء”.

وأوضح: “بدأ العمل على تجهيز البنية التحتية لمعبر العمري بواقع 50 دونما، وستكون جاهزة خلال 3 أسابيع، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 5 ملايين دينار”، وذلك “لكي يصبح المعبر ساحة للتبادل – المناولة”.

اللوزي قال ايضا إن البنية التحتية في العمري “ستكون مزودة بالرامبات ومعدات المناولة اللازمة لتمكين سائقي الشحن من إدخال بضائعهم إلى المملكة بدون الحاجة لمغادرة مراكز الإيواء الخاصة بهم”.