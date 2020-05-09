حالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم.. كتلة هوائية وزخات مطرية

تتأثر المملكة نهار اليوم السبت بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيا في الطبقات المتوسطة تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقال مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب إن الحرارة ستنخفض لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية، حيث تسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، متوقعا هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة في المملكة، في وقت تشير فيه التحليلات إلى أن الهطولات في ساعات ما بعد الظهر قد تكون في أجزاء محدودة من شمال المملكة وغزيرة لفترة محدودة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحيانا.

وتسود، بحسب آل خطاب، رياح شمالية غربية نشطة السرعة يتوقع أن يرافقها بعد الظهر هبات قوية أحيانا قد تتخطى سرعتها في بعض المناطق حاجز 60 كم في الساعة، وتؤدي هذه الهبات إلى إثارة الغبار ولاسيما في شرق وجنوب شرق المملكة، متوقعا أن تضعف فرصة تساقط المطر بشكل عام مع ساعات الليل الأولى، وتخف سرعة الرياح تدريجيا لتميل الأجواء إلى الاستقرار.

وحذر من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، والانزلاق مع زخات المطر المتوقعة، وتشكل السيول لفترات قصيرة في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من شمال المملكة، إلى جانب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة أثناء النهار.

وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الأحد مع بقاء الأجواء لطيفة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاثنين، لتصبح الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 11 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 8، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 24 – 11، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 28 – 15، والأغوار الجنوبية 31 – 20، والبحر الميت 30 – 21، وخليج العقبة 31 – 21 درجة مئوية.

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