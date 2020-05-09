جابر يعلن اليوم السبت شفاء حالين مقابل تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 522

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، اليوم السبت، عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 522 إصابة.

كما افصح الوزير، خلال إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عن شفاء حالتين اثنتين، فيما يرقد 85 شخصاً قيد العلاج في المستشفيات.

وتقد وزعت الإصابات الجديدة – بحسب الوزير – على 6 حالات لسائقين أحدهم أردني نُقل إلى مستشفى الأمير حمزة في عمّان، وحالة لدبلوماسي أوروبي قادم من الخارج، و7 إصابات لمخالطي السائق المصاب في منطقة الخناصري بمحافظة المفرق.

وذكر جابر أن هذا السائق المصاب في محافظة المفرق قد نقل العدوى إلى 35 شخصا بالمجمل حتى الآن، مشيرا إلى أن فرق التقصّي الوبائي لم تغادر أمس مواقع عملها، وبقيت حتى ساعات الصباح الباكر اليوم.

واضاف يقول انه قد أجري 4971 فحصاً مخبريا، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي الفحوص المخبرية منذ بدء فحوص الكشف عن الفيروس في الأردن إلى 111285 فحصا مخبريا.