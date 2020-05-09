بدء تنفيذ المرحلة الثانية لعودة الطلبة ومن تقطّعت بهم السبل غداً

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن رئيس الوزراء عمر الرزّاز ترأس اليوم اجتماعاً لخليّة أزمة كورونا، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، لبحث مستجدّات التعامل مع الوباء، في ضوء التطوّرات التي شهدتها المملكة خلال الأيّام الماضية.

وأضاف العضايلة أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وبتعاون الأردنيين والتزامهم، قدّم نموذجاً رائعاً خلال هذه الأزمة، ووصل إلى عدم تسجيل حالات إصابة لمدّة ثمانية أيّام، قبل الحالات التي سُجِّلت أخيراً.

وتابع “نحن قادرون بمزيد من الالتزام والتعاون والصبر للعودة إلى ما كنّا عليه من حالة إيجابيّة”.

وأوضح العضايلة أنه جرى خلال الاجتماع مراجعة وتقييم بعض الخطط التي تعمل عليها الفرق المختصّة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء تطوّرات الوضع الوبائي، وبالتزامن مع السماح لغالبيّة القطاعات بالعودة إلى العمل، وقرب حلول عيد الفطر السعيد.

وأكد أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التي من الممكن اتخاذها في هذا الإطار بعد التوصّل إليها بصيغتها النهائيّة.

وأشار العضايلة إلى أنه تقرر خلال الاجتماع رفع وتيرة العمل وتكثيف الجهود، من أجل تسريع إنجاز موقع الحجر الخاص بسائقي الشاحنات على حدود العمري؛ لاقتا إلى أنه تم اليوم توفير 100 كرفان للموقع، ويجري العمل حالياً على تجهيزه بجميع الخدمات المطلوبة.

وبيّن أنه سيتمّ بناء مخيّم في الموقع لاستيعاب جميع السائقين العائدين وإخضاعهم للحجر، فيما سيتم

إخضاع السائقين العائدين حاليّاً للحجر الصحّي الاحترازي في المدرسة العسكريّة بمنطقة الأزرق، لحين تجهيز موقع الحجر الرئيس، وفي حال كانت هناك حاجة لأيّ مواقع أخرى لاستيعاب الخاضعين للحجر غير المدرسة العسكريّة سيتمّ تحديدها والإعلان عنها في حينه.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتنظيم النقل التبادلي بالمناولة بين الشاحنات (back to back) في منطقة العمري، وسيقوم الفريق الوزاري المختصّ برئاسة معالي وزير الداخليّة بزيارة الموقع يوم غد للوقوف على كامل الإجراءات، ليكون جاهزاً في أقرب وقت ممكن.

ولفت العضايلة إلى أنه تمت مناقشة آليّة عودة موظّفي القطاع العام للعمل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد؛ وفق معايير واضحة للسلامة العامّة والوقاية، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين، سواءً في مواقع تقديم الخدمة أو عن بُعد، حيث ستصدر الحكومة دليلاً إرشاديّاً يوضّح جميع هذه المعايير.

وقال “انتهت أمس المرحلة الأولى من تنفيذ خطّة عودة الطلبة الأردنيين من الخارج، وقد تمّ تنفيذ (16) رحلة جويّة عاد من خلالها (2931) طالباً وطالبة”.

وأعلن العضايلة أن إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية لعودة من تقطّعت بهم السبل، وبعض الطلبة الأردنيين من الخارج ستبدأ غداً، من خلال بدء الحجوزات؛ وسيتمّ خلال هذه المرحلة تنفيذ (16) رحلة جويّة وتشمل مدناً جديدة مثل: دبي، وأبو ظبي، والرياض، وجدّة، وبعض الدول مثل كازخستان، وقبرص، وماليزيا، بالإضافة إلى عدد من الدول التي تمّ تسيير رحلات إليها خلال المرحلة الأولى، وستبدأ أولى الرحلات بتاريخ 15/5/2020م.

وأضاف أنه سيتم نشر تفاصيل المرحلة الثانية هذه الليلة عبر وسائل الإعلام، ومتابعة أيّ استفسارات أو ملاحظات والإجابة عنها تباعاً، بالتنسيق والتعاون مع خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.