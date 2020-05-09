وسط انتقادات الجبعة الديموقراطية.. عباس يشكل لجنة للرد الفوري على أي قرار إسرائيلي بضم اية مناطق من الضفة الغربية
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جرينتش+2 06:21
وسط انتقادات الجبعة الديموقراطية.. عباس يشكل لجنة للرد الفوري على أي قرار إسرائيلي بضم اية مناطق من الضفة الغربية

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