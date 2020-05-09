وسط انتقادات الجبهة الديموقراطية.. عباس يشكل لجنة للرد الفوري على أي قرار إسرائيلي بضم مناطق من الضفة الغربية
أهم العناوين
جرينتش+2 09:54
إسرائيل توجه تحذيرا إلى حماس بوقف تحليق الحوامات في اجوائها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني