إسرائيل توجه تحذيرا إلى حماس بوقف تحليق الحوامات في اجوائها

أفاد موقع صحيفة “القدس” المقدسية في تقرير من القاهرة أن إسرائيل طلبت من المخابرات المصرية نقل رسالة لحماس بضرورة وقف الاستفزازات الحدودية المتمثلة في تسيير حوامات صغيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة للموقع إن مصر نقلت هذه الرسالة للحركة التي جاء فيها أن إسرائيل طلبت من المخابرات المصرية نقل رسالة لحماس بضرورة وقف “الاستفزازات” التي تجري على الحدود من قبل فصائل، بتسيير حوامات صغيرة باتجاه المستوطنات المحاذية للجدار الحدودي لقطاع غزة، لدقائق، ثم إعادتها للقطاع.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ “القدس” ، فإن الجيش االإسرائيلي رصد موخرًا حركة غير اعتيادية لحوامات صغيرة تدخل من قطاع غزة باتجاه الاراضي الإسرائيلية ، ثم تعود سريعًا إلى القطاع .

وأشارت المصادر، إلى أن إسرائيل وعبر مكتب رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، أبلغت جهاز المخابرات المصرية، أن الحوامات يتم تسييرها عن بعد من قبل عناصر فلسطينية من داخل مراصد منتشرة على الحدود، وخاصةً من قبل عناصر ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت المصادر، إن مصر نقلت الرسالة لحركة حماس، والتي هددت إسرائيل خلالها بأنها ستعملعلى إسقاط هذه الحوامات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخترق فيها حوامات من قطاع غزة الحدود.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أكثر من مرة، إسقاط طائرات بدون طيار حلقت على مرتفعات عالية في سماء بحر قطاع غزة.