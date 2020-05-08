يحدث في رمضان.. ضبط 60 برميلا و120 قارورة خمر بالعاصمة السعودية!!!

أعلنت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من المسكرات في مصنعين للخمور بمحيط العاصمة الرياض.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأن العملية الأمنية أجريت بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “يظهر من خلاله اختباء مجموعة من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع في وادي حنيفة غربي العاصمة الرياض واستغلالها في تصنيع الخمور”.

وأشار المتحث إلى أن العملية أسفرت عن ضبط “مصنعين للخمور بمواقع متفرقة تحتوي على 60 برميلا و120 قارورة مملوءة بالمسكر، ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع”.

وأضاف أنه تم اتخاذ “كافة الإجراءات النظامية” ذات الصلة.

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية