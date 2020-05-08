وزير الصحة: عدد المخالطين لسائق الخناصري 140 وقد باتت المنطقة باكملها تحت السيطرة

قال وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، إن الوضع في منطقة الخناصري تحت السيطرة بمساعدة الأجهزة الأمنية.

وأضاف جابر أنه قد تم حصر أعداد المخالطين لسائق الخناصري وعددهم 140 شخصا، واكد أن ظروف الحظر الشامل إيجابية وساعدت بعملية الحصر.

وقال ان فرق التقصي الوبائي ستعمل على جمع عينات عشوائية وموجهة بالألاف اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن عملية عزل منطقة الخناصري وتتبع المخالطين مستمرة.

وأضاف يقول، خلال زيارته اليوم الجمعة منطقة الخناصري التابعة لبلدية الباسلية في محافظة المفرق، ان تشديد الاجراءات في المفرق يعتمد على الوضع الوبائي خلال الأيام المقبلة .

وقال: “لقد بدأنا ببناء اماكن لحجر السائقين في مركز حدود العمري”.