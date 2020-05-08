جابر يعلن اليوم الجمعة احتواء الوضع الوبائي بالمفرق، وتسجيل 24 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 508
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في 8 ايار قبل 75 عاما وقعت معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط

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