15 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم في الأردن

وقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثودسيو، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية، منار فياض اليوم الخميس، اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو لدعم 2245 أردنيا من الفئات الأقل حظا ومن اللاجئين السوريين، بمنح دراسية للتعليم العالي ممولة بالكامل.

ويضم مشروع “دعم التعليم العالي للاجئين السوريين والشباب الأردنيين الأقل حظا” الذي يموله الاتحاد الأوروبي، 9 شركاء محليين ودوليين هم “الجامعة الألمانية الأردنية (قائد الاتحاد)، الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، المنظمة الهولندية للتدويل في التعليم، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة الزرقاء وكلية لومينوس التقنية الجامعية”، كما يتعاون مع صناديق المساعدات الأردنية “صندوق المعونة الوطنية، تكية أم علي، صندوق الأمان وصندوق الزكاة”.

واشار الاتحاد الاوروبي في بيان الى أن المشروع يهدف إلى توفير الفرصة للشباب لمتابعة التعليم العالي (البكالوريوس والماجستير)، والتعليم المهني والتدريب التقني، بالإضافة الى تدريب المعلمين المؤهلين، وريادة الأعمال، ودورات موجهة نحو سوق العمل و برامج صيفية لطلاب المدارس الثانوية.

وافادت السفيرة هادجيثودسيو بأن المشروع سيستمر أربع سنوات، ويهدف الى زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي الأردنية بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة. وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الأردنية للتعامل مع تأثير اللاجئين السوريين في البلاد.

وقالت إن “هذه المنحة ستعطي اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظا في الأردن الفرصة لمتابعة التعليم الذي سيعزز فرصهم في الحصول على وظائف وسبل عيش مستقرة، معربة عن املها أن يمكّن هذا المشروع الشباب الموهوبين والمتعلمين جيداً من الحصول على الفرصة للمساهمة في مستقبل مشرق للجميع”.

من جانبها اكدت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية فياض، أن هذه الفرصة تتيح لكل من اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظا من الأردن طريقا أفضل للوصول إلى التعليم العالي وتمكنهم من إحداث فرق كبير في مستقبلهم.

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