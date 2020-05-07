وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 4 حالات مقابل 11 إصابة جديدة بـالكورونا ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 484

أعلن وزير الصحةن الدكتور سعد جابر عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة لهذا اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 484 إصابة.

وأشار جابر، خلال إيجاز صحفي من مركز إدارة الأزمات، إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى اليوم.

وبين جابر أنه تم إجراء 4624 فحصاً اليوم، فيما بقي قد العلاج 65 شخصا.

وأضاف جابر: “سنرسل 14 فرقة تقصٍّ وبائي إلى منطقة إصابة السائق المصاب بلاكورونا لإجراء الفحوصات اللازمة”.

وكشف جابر عن إعداد موقع لحجر السائقين على حدود العمري، نظراً لعدم جدوى الحجر المنزلي.