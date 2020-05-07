بعد موافقة المحكمة العليا.. الكنيست يصادق على "قانون التناوب" بين غانتس ونتنياهو ما يمهد لتشكيل حكومة ائتلافية
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ضبط حفارة مخالفة وتوقيف شخص داخل مزرعة في معان

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