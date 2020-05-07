ضبط حفارة مخالفة وتوقيف شخص داخل مزرعة في معان

ضبطت وزارة المياه والري بالتنسيق مع قيادة عمليات خلية أزمة كورونا في القوات المسلحة الاردنية/ مركز الأزمات، حفارة تعمل في أحد الآبار المخالفة في منطقة المنشية بمعان، أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها ضبطت الحفارة وحجزتها وأوقفت شخص أودعته لدى المركز الأمني لاستكمال التحقيق وتحويله للجهات القضائية.

وأضافت إنه بناء على معلومات وردت لمركز الوزارة أمس تفيد بوجود حفارة تقوم بأعمال حفر بئر مخالف في منطقة المنشية/ معان دون الحصول على رخصة وموافقة خلافا لأحكام قانون سلطة المياه داخل مزرعة.

ولفتت الوزارة الى انها نسقت من خلال ضابط ارتباط الازمة مع قيادة عمليات الازمة لدى مركز الأزمات، ومديرية شرطة معان/ رئيس قسم بحث جنائي معان، لمداهمة الموقع من خلال حملة أمنية وضبط الحفارة وهي تعمل في الموقع وضبط شخص واقتياده والحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لوزارة المياه والري،لاستكمال التحقيق وتطبيق أحكام القانون وردم البئر المخالف.

وأكدت الوزارة ان حملتها التي أطلقتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الابلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه 117116 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة