القبض على شخص قتل شقيقته طعناً جنوبي عمان

ألقت مرتبات بحث جنائي العاصمة، في وقت متأخر من مساء امس الأربعاء، القبض على أحد الأشخاص أقدم على طعن شقيقته البالغة من العمر 14 عاماً داخل منزلهما مما أدى إلى وفاتها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وفي صباح يوم الأربعاء أقدم شخص على طعن شقيقته داخل منزلهما جنوبي عمان، ما أدى إلى وفاتها، وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي.

وأضاف أنه وبالبحث عن القاتل جرى تحديد مكانه، وألقي القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة، وجرى تحويل القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم القتل القصد.

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