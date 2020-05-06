جابر يعلن اليوم الاربعاء عن حالتي شفاء مقابل إصابتين بـالكورونا لسائقين ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالاردن الى 473

اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، داخل المملكة، إحداهما لسائق من جنسية عربية، وحالة لسائق في محافظة المفرق كان قد عاد من الخارج قبل 14 يوما.

وأكد جابر خلال إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الفرق المختصة في المفرق قامت بعزل المنطقة التي يقطن بها السائق، وأنه يجري الآن فحص المخالطين ومخالطي المخالطين.

وأضاف جابر، أنه تم تسجيل حالتي شفاء، بحيث انخفض العدد العدد الكلي للحالات قيد العلاج إلى 58 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة منذ بداية الجائحة إلى 473.

وأشار جابر إلى أن فرق التقصي الوبائي أجرت اليوم 5444 فحصا في جميع محافظات المملكة، ليصبح عدد العينات المخبرية التراكمي 79110 فحصا، مؤكدا أن عدد الفحوصات سيزيد الأسبوع القادم.