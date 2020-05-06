 تأخير ضخ المياه عن مناطق في عمان والزرقاء لمدة 12 ساعة

اعلنت شركة مياه الأردن (مياهنا)، إنها اضطرت إلى تأخير ضخ المياه لمناطق محددة في العاصمة عمان وفي محافظة الزرقاء صباح اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة، بسبب توقف بعض المصادر المزودة لمحطة الزارة ماعين، مرجحة استئناف الضخ مساء اليوم، وحسب برنامج دور المياه المعد مسبقا.

وذكرت الشركة ان المناطق التي ستتأخر أدوارها في عمان هي؛ سحاب، الرجم الشامي خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، وقرية أبو صياح، وفي الزرقاء، شومر العالي، ضاحية المدينة، حي حمزة، الدويك، حي الجبر خلف سجن بيرين، حي القمر، رحمه العالي، حي الملك طلال العالي، وضاحية مكة.

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