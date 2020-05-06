انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطرية متفرقة اليوم

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية، وتبقى الأجواء باردة نسبيا، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع تساقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تضعف فرصة هطول المطر وتتناقص الغيوم بشكل تدريجي مع ساعات ما بعد الظهر لتستقر الأجواء ليلا مع بقائها باردة بوجه عام، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وترتفع درجات الحرارة غدا الخميس لتصبح الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة لتتحول الأجواء إلى دافئة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 7، وفي مرتفعات الشراة 15 – 6، وفي مناطق البادية 24 – 9، وفي مناطق السهول 19 – 9، وفي الأغوار الشمالية 28 – 10، والأغوار الجنوبية 30 – 16، والبحر الميت 30 – 17، وخليج العقبة 29 – 18 درجة مئوية.

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