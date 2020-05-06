فيما يكتفي عباس بالتهديد.. فريدمان يعلن ان أمريكا مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن
أهم العناوين
جرينتش+2 04:52
المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لأداء اقتصادات عالمية وتعلن ان أوروبا ستواجه أكبر انكماش “في التاريخ”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني