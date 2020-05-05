وصول ثلاث طائرات تقل أردنيين عائدين من القاهرة واسطمبول

وصلت، اليوم الثلاثاء، 3 طائرات من رحلات استثنائية أعلنت عنها الحكومة لإعادة آلاف الأردنيين والأردنيات من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، من القاهرة وإسطنبول.

وقد حملت “الطائرة الأولى من القاهرة على متنها 158 راكبا، ووصلت الرحلة الثانية من القاهرة في الساعة 14:45،وعلى متنها 159 راكبا، فيما وصلت الطائرة الثالثة من اسطنبول الساعة 16:20 وعلى متنها 260 راكبا”.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير، لقناة “المملكة” إنه “تم استقبال طائرتين من القاهرة الأولى على متنها 158 والثانية 159″، موضحا “أي شخص تظهر عليه أعراض يتم تحويله للمستشفى بانتظار نتيجة فحصه”.

وأضاف أن “7 حافلات تحركت من المطار لمواقع الحجر في البحر الميت”.

وقال مراسل القناة، إن طواقم القوات المسلحة، وطواقم مديرية الأمن العام وإدارة السير “تتواجد لتنظيم السير عند بوابة خروج الطلبة باتجاه أماكن الحجر العام في البحر الميت”.

“هناك تجهيزات تتم في الساحات، ومنها كشف حسي أولي للعائدين عند نزولهم من الطائرة، وأيضا تعقيم حقائبهم واستلامها في الساحة من دون الدخول إلى مباني المطار الداخلية”.

وأضاف أنه “سيتم في الساحة ختم جوازات العائدين، وإنهاء كل معاملاتهم، وتعقيم الطائرة والتوجة الى الحافلات للذهاب لأماكن الحجر التي خصصت لهم في البحر الميت”.