لبنى عبدالعزيز: العندليب هاجمني بشدة لانني مثّلت مع “منافسه”فريد الأطرش

كشفت الفنانة المصرية الجميلة والكبيرة، لبنى عبد العزيز، أن العندليب عبدالحليم حافظ قد غضب منها لانه كان يريد مشاركتها فى أحد أفلامه، لكنها اعتذرت بسبب مشاركتها مع الموسيقار فريد الاطرش في فيلم “رسالة من امرأة مجهولة” .

وأضافت تقول، فى تصريحات خاصة ،أنها ما زالت تتذكر أن العندليب قاد عليها حملة هجوم قبل بداية تصوير الفيلم، وكان يحرض النقاد والصحفيين “لكى يهاجموننى ومنهم إحسان عبدالقدوس وهذا من منطلق غيرته فنيًا من فريدالاطرش”

وقالت: فى يوم عزمنى على السينما هوو والمخرج صلاح أبو سيف، وكان الفيلم لفريد الأطرش وطول مشاهدتى للفيلم كان العندليب يؤكد لى أن فريد الأطرش سيكرر نفسه فى فيلمى معه، ولن يقدم جديدًا لكنى كنت مصرة على مشاركة فريد فيلم “رسالة من امرأة مجهولة”، وبالفعلحقق الفيلم نجاحا عظيما.

جدير بالذكر ان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز كان فى عزاء الراحلة نادية لطفى، حيث أجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وقالت بصوتها الهادئ، والرقيق : “كنت متأثرة جدا لوفاة صديقات عمري ماجدة الصباحى، ونادية لطفى”.

وأضافت: “انا مرتاحة جدا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.. مش هاجى اغلط فى آخر أيامى” .