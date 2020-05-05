جابر: لا إصابات داخل المملكة لليوم الثامن على التوالي، وشفاء 5 حالات، وتسجيل 6 اصابات على الحدود

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، أنه ولليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا داخل المملكة، بينما سجلت 6 حالات على الحدود لأردنيين اثنين و4 من جنسيات عربية.

وأشار جابر، خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء، إلى أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى اليوم، ليبقى 59 حالة قيد العلاج في المستشفيات.

وبين جابر أنه قد أجري اليوم 4 آلاف و50 فحصا جميعها نتائجها سلبية، وبذلك يصبح العدد التراكمي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 91666 فحصا.

وكشف جابر عن وجود آليات ذكية لمراقبة ومتابعة الطلبة العائدين المتواجدين في الحجر الصحي في البحر الميت، حيث تستطيع الفرق الطبية متابعة الطلبة من خلال تلك الأنظمة، كذلك يستطيع الطالب تقديم شكواه من خلالها.

كما كشف عن إطلاق تطبيق ذكي لجميع المواطنين، يمكن من خلاله معرفة متى خالط مستخدم التطبيق شخصا مصابا، ورسائل تنبيهية.