القوات المسلحة تبدأ اليوم تنفيذ خطة إخلاء القادمين لمطار الملكة علياء إلى مناطق الحجر الصحي

باشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الثلاثاء، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج من مطار الملكة علياء الدولي، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير أمن وحماية المطارات، العميد الركن خالد الشنتير: تنفذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى إعادة ما يقارب 3239 طالباً وطالبة من سبعة بلدان ابتداءً من اليوم الخامس من أيار ولغاية صباح يوم الثامن من أيار وسيعلن عن باقي المراحل لاحقاً.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية ومن ثم تستكمل إجراءات الدخول وختم الجوازات في صالة أخرى مجهزة لهذه الغاية والحركة للتفتيش بنظام التباعد الاحترازي واستلام الأمتعة واستكمال إجراءات التعقيم والتطهير لجميع المسافرين، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم لمناطق الحجر الصحي التي أعدت وجهزت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة وبأقصى جهد ممكن لقضاء الطلبة مدة الحجر الصحي حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا لا قدر الله.

وتطمئن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الأخوة والأخوات أهالي أبنائنا الطلبة وجميع المسافرين القادمين للوطن أن القوات المسلحة ومختلف الأجهزة الحكومية والأمنية تقدم أعلى وأفضل الخدمات والرعاية الممكنة لهم، وأن مناطق الحجر الصحي التي أعدت من قبل القوات المسلحة مجهزة بمختلف وسائل الخدمة والراحة وتخضع هذه المناطق للسيطرة المباشرة والرقابة الحثيثة وعلى مدار الساعة من الوحدات المختصة لضمان سلامتهم وسلامتكم وسلامة الوطن.