استعداد.. مطر ورعد وبَرَد ورياح مُغبرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء
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جرينتش+2 12:24
الصينُ تفتحُ صناديقَها الائتمانيةَ وعقولَها التكنولوجيةَ للكيانِ

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