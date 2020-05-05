“التربية” تنشر غدا جداول الأوزان النسبية للمباحث الدراسية لطلبة التوجيهي غير النظاميين

قالت وزارة التربية والتعليم، إنها ستنشر، يوم غد الأربعاء، جداول الأوزان النسبية للمباحث الدراسية لامتحان التوجيهي 2020 للطلبة غير النظاميين.

وأكدت في بيان مساء امس الاثنين، أن جداول الأوزان النسبية التي أعلن عنها في وقت سابق من اليوم كانت للطلبة النظاميين.

وبينت أن الطلبة غير النظاميين ممن سجلوا للتقدم للامتحان هم على ثلاث فئات هي: غير المستكلمين لمتطلبات النجاح من الدورات السابقة، والطلبة المنقطعون عن الدراسة، والطلبة الراغبون برفع معدلاتهم.

وقالت، إن الطلبة غير النظاميين هم على خطط مختلفة تختلف عنها للطلبة النظاميين، وأنهم كانوا قد التحقوا بالتعليم النظامي في السنوات السابقة.

كما أوضحت الوزارة أن الطلبة غير النظاميين سجلوا بصورة مختلفة للامتحان سواء للمستوى الأول أو الثاني حسب رغبة الطالب، بحيث سيعطى في الامتحان 50 بالمئة من الوزن النسبي للعلامة لكل من هذين المستويين.