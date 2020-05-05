استعداد.. مطر ورعد وبَرَد ورياح مُغبرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء
أهم العناوين
جرينتش+2 03:40
الإعلام العبري يورد تفاصيل جديدة عن كواليس صفقة “تبادل الأسرى” بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني