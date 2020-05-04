وزير التربية: تخصيص نسبة 15% للتعليم عن بعد و5 أيام بين الامتحان والآخر

أعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي عن الأوزان النسبية لتوزيع علامات امتحانات “التوجيهي”.

وكشف النعيمي أن الأوزان النسبية ستتوزع للطلبة النظاميين كالآتي:

65% للفصل الأول، 20% للفصل الثاني (ما قبل تعليق الدوام)، 15% للتعليم عن بعد، كما تقرر أن تكون الوحدة الأخيرة من كل مادة للمطالعة الذاتية ولن يكون هناك أي سؤال منها.

وبين النعيمي أن الطلبة غير النظاميين سيعلن عن الأوزان النسبية لهم في وقت لاحق.

وأشار النعيمي أن الامتحانات ستبدأ في الأول من تموز وتنتهي في الـ21 من الشهر ذاته، مبينا أنه سيكون بين كل امتحان وآخر 5 أيام.

وتتوزع أيام الامتحانات كالآتي: 1/7 – 6/7 – 11/7 – 16/7 – 21/7، كما سيخصص مسافة مترين ونصف بين كل طالب وآخر.

وأوضح النعيمي أن الطالب سيتقدم في بعض الأيام لمبحثين في يوم واحد، ضمن ما يسمى بـ”الورقة الامتحانية”.

وأكد النعيمي أن مواد الرياضيات والفيزياء وعلوم الأرض غير مشمولة بالورقة الامتحانية، بمعنى أن كل مادة ستكون بيوم واحد.

وشدد النعيمي غلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار 3 محددات؛ العدالة وسلامة الطلبة وسلامة وادارة الامتحان،ومؤكدا أن وزارة الصحة زودت وزارة التربية ببروتوكول صحي وعلى أساسه ستتم عملية الامتحانات.

ونوه النعيمي إلى أن هذه القرارات جاءت بتوصية من مجلس الامتحان العام بعد اجتماعه الذي عقد عن بعد.