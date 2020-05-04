مئات المصريين المحشورين داخل مركز للايواء بالكويت يطالبون بالعودة.. والشرطة تفض تجمعهم بقسوة/ فيديو

فضت قوات الأمن الكويتيةبقسوة ، ليل الأحد الإثنين، مظاهرات لمئات المصريين المطالبين بترحيلهم، في ظل تفشي وباء “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، قبل أن تقدم القاهرة اعتذارا عما صدر من أعمال شغب بمواقع الإيواء.

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر لحظة تجميع المصريين، وعددهم بالمئات، في منطقة كبد، وهم يطالبون حكومتهم بترحيلهم إلي بلدهم.

ووفق مصادر أمنية وشهود عيان، فإن المئات من المصريين، الذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء، تجمعوا وطالبوا بسرعة إنهاء إجلائهم، ورددوا هتافات تندد بتعامل السلطات الكويتية معهم.

ولاحقا، فضت قوات الأمن الكويتية تجمع المحتجين، من خلال استخدام القنابل الغازية والمسيلة للدموع.

وشُوهد في مقطع فيديو آخر، العشرات وهم يفرّون جراء ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم، فيما سُمعت أصوات قنابل الصوت، وشوهد الدخان المسيل للدموع.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إنه فور حدوث “الشغب والفوضى”، تدخل رجال الأمن وسيطروا على المحتجين، وضبطوا عددا منهم، “وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ولفتت إلى أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع، وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم، إلى بلدهم هذا الأسبوع.

كما تقدمت السفارة المصرية “باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء”، حسب البيان.

وشددت الداخلية على أن “التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب (…) وأن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون”.

#محجر_كبد

شعب المصري اكثر شعب متخلف شكو تحذفون على الشرطه دام حكومتكم موقفه كل شي ؟ وفوق هذا اكل بلاش وكل شي متوفر لكم ف اشكروا ربكم على النعمه الامان الب انتوا فيه pic.twitter.com/662VWBsmiN — KEC🇰🇼 (@KECkuwait) May 3, 2020

عمال مصريين في #الكويت يهتفون (عايزين نروح) للمطالبة بترحيلهم إلى #مصر pic.twitter.com/Rih7Jf3LbN — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) May 4, 2020