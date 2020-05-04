الغرايبة: منصة “مهن” لاستقبال طلبات الصيانة المنزلية جاهزة .. رابط

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أعلن وزير الريادة والاقتصاد الرقمي المهندس مثنى الغرايبة أن منصة مهن.الاردن MEHAN.JO جاهزة لاستقبال طلبات الصيانة المنزلية الخاصة بالمواطنين والمقيمين على حد سواء.

حيث قامت الوزارة بتدشين المنصة حتى يتمكن الجمهور من طلب خدمات صيانة منزلية بطريقة آمنة وذلك من خلال مجموعة من التطبيقات والشركات المصرح لها بالعمل. والتي التزمت بمعايير الصحة والسلامة المنشورة على المنصة.

وتهدف الوزارة من خلال المنصة إلى تسهيل طلب المواطنين لخدمات الصيانة المنزلية ومن خلال فريق فني مصرح لهم بذلك، كما تهدف إلى تقديم خدمات صيانة آمنة للمنازل من خلال مجموعة من الفنيين الذين يقع على مسؤوليتهم الالتزام الكامل بمعايير النظافة والسلامة في ظل كورونا.

كما أشار الغرايبة إلى إمكانية تقييم أداء الفنيين ومدى التزامهم بمعايير الصحة والسلامة، وأن الحكومة واثقة من وعيّ المواطنين والفنيين وتعاونهم للحد من انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.