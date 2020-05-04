جابر يعلن اليوم الاثنين عدم وقوع اية إصابة بالكورونا داخل الأردن لليوم السابع، وتسجيل 4 اصابات لقادمين من الخارج
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جرينتش+2 02:27
“العمل الإسلامي” يدعو الحكومة لوضع رؤية اقتصادية متكاملة لاحتواء تداعيات كورونا

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