أجواء معتدلة اليوم وحالة من عدم الاستقرار الجوي لليومين المقبلين

تكون الأجواء نهار اليوم ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا الثلاثاء، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وتدريجيا مع ساعات ما بعد الظهر، تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط الأمطار في أجزاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحيانا خاصة في الأجزاء الغربية، ويصحبها الرعد والبرق وتساقط البرد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحيانا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 إلى 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية.

ومع ساعات المساء، تتناقص الغيوم بشكل تدريجي، وتضعف فرصة الهطول، وتميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية في ساعات متأخرة من الليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 12، وفي مناطق البادية 30 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32 – 16، والأغوار الجنوبية 35 – 22، والبحر الميت 36 – 23، وخليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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