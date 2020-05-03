قنوات "إم بي سي" السعودية ترفض وقف مسلسلي "أم هارون" و"مخرج 7" اللذين تبثهما بهدف التطبيع مع اسرائيل
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جرينتش+2 03:11
قنوات “إم بي سي” السعودية ترفض وقف مسلسلي “أم هارون” و”مخرج 7″ اللذين تبثهما بهدف التطبيع مع اسرائيل

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