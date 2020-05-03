توضيح هام من خلية أزمة كورونا للطلبة الأردنيين في الخارج الذين لم يتمكنوا من حجز الطيران



عمان 3 أيار (بترا)- تلقت خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات استفسارات وملاحظات من بعض الطلبة الأردنيين المتواجدين في الخارج والراغبين بالعودة تفيد بعدم استلامهم حتى الآن لأرقام متسلسلة تتيح لهم إجراء حجز الطيران ودفع كلف الإقامة للعودة إلى الأردن.

وأوضحت في بيان صحفي، أن سبب عدم وصول الأرقام المتسلسلة هو إما أن المتقدم ليس من المجموعة الأولى التي ستبدأ عودتها قريباً، أو لخطأ في إدخال رقم الهاتف الخلوي أو البريد الإلكتروني.

ودعت خلية الأزمة ذوي الطلبة إلى الدخول لمنصة www.safelyhome.gov.jo وإدخال الرقم الوطني للطالب المسجل للعودة، لتمكينهم من تدارك الإدخال الخاطئ لأرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني، وبالتالي الحصول على الرقم المتسلسل.

وقالت إنه، “في حال كان من بين المجموعة الأولى من العائدين سيظهر رقمه التسلسلي، وعلى الطالب استخدام هذا الرقم للحجز إما من خلال موقع الملكية الأردنية safelyhome.rj.com أو الاتصال على رقم 06522030 والحجز مباشرة ثم الدفع لدى البنك العربي أو مكتب الملكية (الدوار السابع)”.

ودعتهم في حال وجود أي استفسارات إلى التواصل على الأرقام التي خصصتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لاستقبال استفسارات الأردنيين في الخارج: 962795497777+ / 962798070048+ / 962798070013+ / 962798070019+ / 962798070063+ / 962798070056+.

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