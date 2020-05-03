العضايلة يهنئ الاسرة الصحفية الاردنية

هنّأ وزير الدّولة لشؤون الإعلام، أمجد عودة العضايلة، الأسرة الإعلاميّة الأردنيّة باليوم العالمي لحريّة الصحافة الذي يصادف اليوم الأحد، الموافق الثالث من أيّار.

وأشار إلى أنّ اليوم العالمي لحرية الصحافة يحلّ هذا العام في ظلّ ظرف عالمي صحّي استثنائي يتمثّل بجائحة كورنا التي طالت انعكاساتها جميع القطاعات، بما فيها الإعلام.

كما ثمّن العضايلة جهود المؤسّسات الإعلاميّة الأردنيّة، والإعلاميين الأردنيين بالنهج الوطني الملتزم، والحريّات الإعلاميّة المسؤولة، الأمر الذي ساهم في تقدّم الأردن على سلّم الحريّات بواقع مرتبتين بحسب مؤشر حرية الصحافة لعام 2020.

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