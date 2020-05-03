“التعليم العالي” توضح آلية الامتحان الموحد لطلبة السنة 6 بكليات الطب

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحان الخاص بطلبة السنة السادسة في كليات الطب في الجامعات الأردنية الحكومية، والذي أقره مجلس التعليم العالي في قراره رقم 137 تاريخ 27 نيسان الماضي، هو امتحان موحد من حيث التوقيت ومن حيث موقع عقد الامتحان.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاحد، سيقوم الطالب المعني باختياره بنفسه ؛‌حيث ستُعتمد كليات الطب في الجامعات الأردنية الست كمواقع لإجراء الامتحانات النهائية لتسهيل وصول الطلبة من جميع المحافظات للامتحان بسهولة ويُسر وعلى النحو الآتي: يتقدم الطلبة المقيمون في محافظات الشمال للامتحانات النهائية في كل من: جامعة اليرموك أو جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

يتقدم الطلبة المقيمون في محافظات الوسط للامتحانات النهائية في كل من: الجامعة الأردنية، أو الجامعة الهاشمية أو جامعة البلقاء التطبيقية. يتقدم الطلبة المقيمون في محافظات الجنوب للامتحانات النهائية في جامعة مؤتة.

وأضافت الوزارة، ان طبيعة الامتحان ستعتمد على 5 نماذج كل نموذج منها لإحدى الجامعات الـ 5 وبما يتناسب مع مناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية، وهذه الجامعات هي الأردنية، اليرموك، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، في حين أن جامعة البلقاء التطبيقية لا يوجد فيها حالياً طلبة بمستوى السنة السادسة.

ودعت الوزارة جميع طلبة السنة السادسة في الجامعات الأردنية الـ 5 الى سرعة الدخول إلى الرابط أدناه لتسجيل بياناتهم لغايات استصدار تصاريح التنقل.

والرابط المعتمد هو: http://rce.mohe.gov.jo/medicine/

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