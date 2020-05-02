تصاعد الانشقاقات والصراعات بين "الميلشيات التركمانية" الموالية لجيش الاحتلال العثماني في جرابلس بشمال سوريا
أهم العناوين
جرينتش+2 09:25
مُكذّباً شائعات مرضه ووفاته.. زعيم كوريا الشمالية يظهر علناً للمرة الأولى منذ 20 يوما

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني