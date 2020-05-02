قناة 12 العبرية تعلن ان حظر ألمانيا لحزب الله جاء بموحب معلومات قدمها الموساد الاسرائيلي

كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، إن جهاز “الموساد” الإسرائيلي، نقل لبرلين معلومات استخبارية حساسة عن نشاطات “حزب الله” اللبناني في ألمانيا، دفعت الأخيرة إلى حظر أنشطته واعتباره تنظيما إرهابيا.

وقالت القناة “12” الخاصة، إن المعلومات التي نقلتها إسرائيل للسلطات القانونية وأجهزة الاستخبارات الألمانية تضمنت تفاصيل عن شخصيات محورية في “حزب الله” تعمل على الأراضي الألمانية.

وأضافت في تقريرها أن “جزءاً من المعلومات كشف أيضاً عن رجال أعمال شيعة عملوا في التجارة وغسيل الأموال، ونقلوا مئات الملايين من اليوروهات إلى حسابات بنكية تابعة للتنظيم اللبناني”.

واستخدمت هذه الأموال في نشاطات خلايا “حزب الله” العاملة في “أنحاء ألمانيا”، وفق المصدر ذاته.

وادعت القناة أن “الموساد” الإسرائيلي زوّد برلين بمعلومات عن مخازن بإحدى المدن جنوبي ألمانيا، أخفى داخلها الحزب مئات الكيلوغرامات من “نترات الأمونيوم” التي تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته، قوله: “جاءت العملية نتيجة شهور طويلة من العمل مع جميع الأطراف في ألمانيا”.

ولفت إلى أن رؤساء الأجهزة الأمنية الألمانية طالبوا إسرائيل بتقديم أدلة دامغة على تورط “حزب الله” في نشاطات إرهابية واضحة، مضيفاً “هذا ما قمنا به”.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن برونو كاهل، رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) “صديق مقرب من الموساد”.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد اعلنت امس الاول حظر أنشطة “حزب الله” اللبناني في البلاد، وتصنيفه منظمة إرهابية.

وبحسب وكالة “المكتب الاتحادي لحماية الدستور” (الاستخباراتية المحلية)، فإن هناك نحو ألف شخص من أتباع “حزب الله” في ألمانيا.

وفي عام 2013، حظرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجناح المسلح لـ “حزب الله” اللبناني، لكنها قاومت ضغوطًا من الولايات المتحدة وإسرائيل لحظره بالكامل.