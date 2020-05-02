تصاعد الانشقاقات والصراعات بين "الميلشيات التركمانية" الموالية لجيش الاحتلال العثماني في جرابلس بشمال سوريا
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جرينتش+2 02:38
قضاءٌ دوليٌ في مواجهةِ قضاءِ الاحتلالِ وأحكامِهِ

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