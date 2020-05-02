ضبط 9 أشخاص خرقوا حظر التجول بالرقص في شوارع الزرقاء

ضبطت الاجهزة الامنية تسعة أشخاص بعد قيامهم بالتجمع والرقص بالشارع العام اثناء الحظر الشامل، في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يقومون بالتجمع والرقص بالشارع العام اثناء الحظر الشامل، حيث تم التحقق من الفيديو والذي تبين انه سجل في احد الشوارع في الزرقاء .

واضاف انه جرى تحديد مجموعة من الاشخاص الذين ظهروا في الفيديو والقي القبض على تسعة منهم، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، موضحا ان العمل جار للقبض على باقي الاشخاص.

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