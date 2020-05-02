حصر دوام المدارس الخاصة بعدد محدود من الهيئتين التدريسية والإدارية

حصرت وزارة التربية والتعليم الدوام في المدارس الخاصة بعدد محدود من الهيئتين الإدارية والتدريسية اعتبارا من يوم غد الاحد.

واكدت الوزارة في تعميم اليوم السبت ان عملية التعليم عن بعد مستمرة، ولا دوام للطلبة في هذه المدارس حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، فيما أناطت العمل بكل من مدير المدرسة ومساعده والمسؤول المالي ومن يلزم من اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية بالتناوب أو وفق ترتيب خاص تضعه المدرسة للقيام بعدد من المهام .

وتشمل المهام بموجب التعميم، متابعة عملية التعليم عن بعد، واجراء الاختبارات حسب التقويم المدرسي المعتمد، واستكمال تدقيق بيانات الطلبة ورصد علاماتهم على منظومة (OpenEmis)، وإنجاز الأعمال المالية والإدارية.

وبحسب التعميم، يحدد عدد أعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية لإدامة العمل في المؤسسة وفقا لعدد الطلبة في المدرسة، بواقع اقلمن 4 موظفين في المدرسة التي يبلغ عدد طلبتها 200 طالب فأقل، و 6 موظفين للمدرسة التي يبلغ عدد طلبتها من 200 إلى 400 طالب ، و10 موظفين للمدرسة التي يبلغ عدد طلبتها من 400 إلى 600 طالب، و 12 موظفا في المدرسة التي يزيد عدد طلبتها عن 900 طالب.

وأكدت الوزارة اهمية ان تكون إقامة الملزمين بالدوام ضمن نطاق المحافظة، والتقيد بالبلاغات المنظمة لحركة سير المركبات من حيث الأرقام الفردية والزوجية، وعدم استقبال المراجعين داخل مبنى المدرسة.

وطلبت الوزارة تزويدها بأسماء العاملين المكلفين بالدوام وارقامهم الوطنية، والالتزام التام بالشروط والبروتوكولات الصحية المعتمدة للتعامل من حيث التباعد في أماكن العمل.

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