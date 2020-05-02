حزب العمل الإسلامي يطالب بوقف نهج الاعتقالات السياسية

استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار ما وصفته بنهج الاعتقالات التعسفية بحق نشطاء سياسيين وحراكيين على خلفية تعبيرهم عن آراءهم والتي طالت مؤخراً عددا من النشطاء السياسيين في عدد من المحافظات.

وأضاف رئيس لجنة الحريات في الحزب، المحامي عبد القادر الخطيب، في تصريح صادر عنه اليوم: ” إن لجنة الحريات تستنكر هذه الاعتقالات والتي تأتي في وقت يمر به الوطن بظروف حرجة في مواجهة وباء كورونا، وفي شهر رمضان، مما يتطلب تعزيز التلاحم الوطني في مواجهة التحديات، فاستمرار نهج الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السياسيين يكرس عقلية الأحكام العرفية ويفاقم من حالة الاحتقان الشعبي”.

وطالب الخطيب بطي صفحة الاعتقالات السياسية والإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور.