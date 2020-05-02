انفاس الصيف.. أجواء مشمسة وربيعية معتدلة الحرارة لثلاثة أيام

تسود أجواء مشمسة وربيعية معتدلة الحرارة اليوم السبت في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، وتظهر غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما تصبح الأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الاحد مع بقاء الأجواء مشمسة وربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتستمر الأجواء، الاثنين، مشمسة وربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 8، وفي مرتفعات الشراة 20 – 6، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الأغوار الشمالية 31 – 15، والأغوار الجنوبية 34 – 19، والبحر الميت 33 – 18، وخليج العقبة 34 – 19 درجة مئوية.

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