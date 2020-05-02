لا اصابات جديدة بكورونا داخل المملكة اليوم السبت، وتسجيل اصابة لسائق على الحدود، وشفاء 3 حالات، ووفاة حالة واحدة
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جرينتش+2 10:38
الشرطة الروسية تمنع رتلا أمريكيا واتباعه في تنظيم “قسد” الكردي من دخول مدينة القامشلي السورية

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