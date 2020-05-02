الحرس الثوري ينفي أنباء مقتل قائد القوات الجوية بغارة إسرائيلية

علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على الأنباء المتداولة حول “مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة، بغارة إسرائيلية على ريف حمص الشرقي”.

فقد نفى الحرس الثوري النبأ الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن مقتل المسؤول العسكري الإيراني الكبير، مؤكدا أن حاجي زادة بصحة تامة، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام ونشطاء قد تناقلوا أنباء عن وقوع غارة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لـ”حزب الله” اللبناني في ريف حمص الشرقي بسوريا، أمس الجمعة، أسفرت عن ضحايا، منهم ضباط إيرانيون كانوا يزورن معسكرا للتدريب في تلك المنطقة.

فيما قال مصدر عسكري في الجيش السوري، إنه “في تمام الساعة 9:25 من صباح اليوم(امس) سُمِعَت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقع الجيش السوري العسكرية في مدينة حمص”.

وأضاف المصدر “بالتدقيق بعد استكمال التحقيقات تبين أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر”، موضحا أن “الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية جراء انفجار عدة قذائف وتناثر شظاياها خارج الموقع العسكري، وإصابة عدد من المدنيين بجراح مختلفة”.